أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو في بنها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو في بنها

02:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو في بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت نجوي العشيري، رئيس مجلس مدينة بنها، منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو بعزبة البرنس، بعد ظهور تشققات في الكوبري.

وقالت "العشيري" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الكوبري يخضع لعملية ترميم من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، لمعالجة التشققات وترميمة لعودة الحركة الطبيعية عليه مرة أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الهيئة العامة للطرق تتسلم العمل بكوبري "الشموت" في القليوبية

    أخبار

  • بالصور.. إخلاء ثاني برج سكني ببنها تمهيدًا لتفجيره

    أخبار

  • إخلاء برج سكني مقام بالمخالفة على 200 متر ببنها

    أخبار

  • صوامع بنها تستقبل ٤١ طن قمح

    أخبار

إعلان

271c1166e5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم