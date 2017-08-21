منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو في بنها
منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو في بنها
02:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت نجوي العشيري، رئيس مجلس مدينة بنها، منع مرور النقل الثقيل على كوبري 15 مايو بعزبة البرنس، بعد ظهور تشققات في الكوبري.
وقالت "العشيري" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الكوبري يخضع لعملية ترميم من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، لمعالجة التشققات وترميمة لعودة الحركة الطبيعية عليه مرة أخرى.
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