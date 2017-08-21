سقوط كمين شرطة "مزيّف" في قبضة مباحث المعادي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص اشتركوا مع أخر في تكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين منحلين صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغاً من "أيميل أ. " 57 سنة، راهب بدير القديس الأنبا ماكريوس الإسكندري، و سائقه "أبانوب أ ." 24 سنة، بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الثاني بطريق الأوتوستراد أعلى كوبري كوتسيكا، توقفت بجوارهما سيارة ماركة كيا سيراتو " لم يتبينا أرقامها"، يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين بدعوى سؤالهما عن بعض الأماكن بالقاهرة وعقب انصرافهم اكتشفا سرقة مبلغ مالي 45 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

تم وضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب كلا من " فاروق إ. " 45 سنة، سائق، و "شريف س." 29 سنة، سائق، و"محمد أ." 37 سنة، سائق، و"محمد م."38 سنة، قهوجي.

عقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم عدا الأخير، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " .

واقروا بتكوينهم والهارب تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام سيارتين، وأنهم بتاريخ الواقعة وحال سيرهم بطريق الأوتوستراد محل الحادث استوقفوا المبلغان منتحلين صفة رجال شرطة وتظاهروا بفحص التراخيص وتفتيش السيارة وأثناء ذلك تمكنوا من الاستيلاء علي المبلغ المشار إليه وفروا هاربين .

تم بإرشادهم ضبط مبلغ 35 ألف جنيه اعترفوا أنها من متحصلات الحادث، والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمان الأول والثاني واتهموهما وباقي المتهمين بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.