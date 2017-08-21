أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط كمين شرطة "مزيّف" في قبضة مباحث المعادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سقوط كمين شرطة "مزيّف" في قبضة مباحث المعادي

02:15 م الإثنين 21 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص اشتركوا مع أخر في تكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين منحلين صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغاً من "أيميل أ. " 57 سنة، راهب بدير القديس الأنبا ماكريوس الإسكندري، و سائقه "أبانوب أ ." 24 سنة، بأنهما حال توقفهما بالسيارة قيادة الثاني بطريق الأوتوستراد أعلى كوبري كوتسيكا، توقفت بجوارهما سيارة ماركة كيا سيراتو " لم يتبينا أرقامها"، يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين بدعوى سؤالهما عن بعض الأماكن بالقاهرة وعقب انصرافهم اكتشفا سرقة مبلغ مالي 45 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهما أو يشتبها في أحد.

تم وضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب كلا من " فاروق إ. " 45 سنة، سائق، و "شريف س." 29 سنة، سائق، و"محمد أ." 37 سنة، سائق، و"محمد م."38 سنة، قهوجي.

عقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم عدا الأخير، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة " .

واقروا بتكوينهم والهارب تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بذات الأسلوب باستخدام سيارتين، وأنهم بتاريخ الواقعة وحال سيرهم بطريق الأوتوستراد محل الحادث استوقفوا المبلغان منتحلين صفة رجال شرطة وتظاهروا بفحص التراخيص وتفتيش السيارة وأثناء ذلك تمكنوا من الاستيلاء علي المبلغ المشار إليه وفروا هاربين .

تم بإرشادهم ضبط مبلغ 35 ألف جنيه اعترفوا أنها من متحصلات الحادث، والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمان الأول والثاني واتهموهما وباقي المتهمين بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مُسجل وبحوزته 253 قطعة أثرية في المعادي

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة وحدات التكييف بمدينتي

    أخبار

  • ضبط هارب من سداد 4 ملايين جنيه غرامات في الشرابية

    أخبار

  • صرخات "جواهرجي" تُنقذه من أيدي خاطفيه بالتجمع الخامس

    أخبار

إعلان

376c85ac81.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم