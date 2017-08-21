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بالصور.. رصف 9 آلاف متر مسطح في "طما سوهاج" بتكلفة مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رصف 9 آلاف متر مسطح في "طما سوهاج" بتكلفة مليون جنيه

02:17 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنهم رصفوا مساحة 9 آلاف متر مسطح بشوارع مركز ومدينة طما، بتكلفة مليون جنيه.

وشدد "عبد المنعم" على ضرورة الاهتمام، برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وعمل الصيانة اللازمة للشوارع من رصف ودهان البلدورات وتركيب كشافات الإنارة.

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