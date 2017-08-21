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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

02:09 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، القبض على تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بالإكراه.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد بلاغات سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة بمركز ميت غمر.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز ميت غمر، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقة كلاً من "محمود.ا.ج" 26 سنة، عاطل، و"محمد. ع.ا" 25 سنة، عاطل ويقيمان بقرية كفر المقدام التابعة للمركز.

باستصدار إذن النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات، نجح ضباط مباحث مركز ميت غمر في ضبط المتهمين وبحوزتهما فرد خرطوش محلي الصنع وسلاح أبيض "سنجة".

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب أربع وقائع سرقة بالإكراه، وجرى ضبط المسروقات ثلاث دراجات نارية وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وعُرض المتهمون على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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