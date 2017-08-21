القضاء الألماني ينظر مجددا في ترحيل تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب 02:06 م الإثنين 21 أغسطس 2017

القضاء الألماني

فرانكفورت (د ب أ)ينظر القضاء الألماني مجددا في قضية ترحيل تونسي مشتبه في صلته بالإرهاب.وقالت متحدثة باسم المحكمة الإدارية الاتحادية اليوم الاثنين في مدينة لايبتسيج الألمانية إن المحكمة ستبت في دعوى مقدمة من التونسي هيكل إس. ضد أمر من ولاية هيسن بترحيله.وبحسب بيانات المتحدثة، تستند الولاية في قرارها إلى المادة رقم (58 إيه) في قانون الإقامة التي تسمح بالترحيل لدرء خطر إرهابي.وبحسب تقديرات خبراء، لن يجرى ترحيل التونسي، 36 عاما، لحين صدور قرار المحكمة الإدارية الاتحادية.كما تنظر محكمة من الدرجة الثانية في مدينة فرانكفورت فيما إذا كان سيظل التونسي في سجن الترحيلات.ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمتان قراريهما.وكانت محكمة ابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية وافقت يوم الجمعة الماضي على طلب هيئة شؤون الأجانب في المدينة بإيداع التونسي سجن الترحيلات.يذكر أن المحكمة الاتحادية الألمانية ألغت قبل ذلك بيوم أمر الاعتقال الصادر بحق المتهم، بعد بقائه في السجن على ذمة التحقيق على مدار نحو ستة أشهر.وتقدمت محامية المتهم، سيدا باساي-يلديز، بطعن ضد قرار المحكمة الابتدائية التي أيدت طلب هيئة شؤون الأجانب في إيداع التونسي سجن الترحيلات، حيث ترى أن القرار "غير قانوني ومتجاوز للاختصاص".يذكر أن المحكمة الإدارية في فرانكفورت رفضت من قبل ترحيل المتهم، لأنه مهدد بعقوبة الإعدام في وطنه.وتصنف سلطات الأمن الألمانية المتهم على أنه بالغ الخطورة من الناحية الأمنية، وتتهمه بالإعداد لشن هجوم إرهابي في ألمانيا لصالح تنظيم "داعش".ويواجه الرجل أيضا في وطنه تونس اتهامات بالمشاركة في شن هجوم إرهابي في العاصمة عام 2015أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.

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