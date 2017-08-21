تقرير: لم يتم التوصل لدليل على أن حادث مارسيليا إرهابي

باريس (د ب أ)

قال ممثل الادعاء خافير تارابيو لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين إنه لم يتم العثور على دليل حتى الآن يشير إلى أن الحادث الذي وقع في مدينة مارسيليا الفرنسية اليوم، حيث اقتحمت سيارة أو سيارات محطتي حافلات، مما أسفر عن مقتل شخص، إرهابي.

وأضاف أنه تم العثور على مراسلات " متعلقة بعيادة نفسية" مع المشتبه به، وأن السلطات "تركز أكثر على هذا الاتجاه في التحقيقات".