كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات

كتب- محمد غايات:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء الذي جمعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مع رؤساء الهيئات الإعلامية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، استعرض خطط الإصلاح المالي والإدارى التي تتم بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء طالب بالانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وانتهاء خطط الإصلاح للمؤسسات القومية الصحفية خلال ثلاثة سنوات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أشاد بدور الإعلام القومي، مؤكدا على حرص الحكومة في تعميق الممارسة الديمقراطية واحترام الصحافة وجهود وضع مواثيق شرف إعلامي تحكم قواعد النشر في مختلف القضايا الوطنية.