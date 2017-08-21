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كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات

02:09 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات

لقاء رئيس الوزراء برؤساء الهيئات الإعلامية

كتب- محمد غايات:
قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللقاء الذي جمعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مع رؤساء الهيئات الإعلامية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، استعرض خطط الإصلاح المالي والإدارى التي تتم بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء طالب بالانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وانتهاء خطط الإصلاح للمؤسسات القومية الصحفية خلال ثلاثة سنوات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أشاد بدور الإعلام القومي، مؤكدا على حرص في تعميق الممارسة الديمقراطية واحترام الصحافة وجهود وضع مواثيق شرف إعلامي تحكم قواعد النشر في مختلف القضايا الوطنية.

 

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