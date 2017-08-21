وفقًا لجداول الصيانة.. هكذا يمكنك الحفاظ على سيارتك فترة طويلة

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دائمًا ما تشغل جداول الصيانة الدورية اهتمام من يشترون سيارات جديدة، وذلك لرغبتهم في إبقائها على حالة جيدة لأطول فترة ممكنة، نظرًا لارتفاع تكاليف التصليح والاحتياج المستمر والشديد للسيارة في التنقل والسفر وغيرها من الأمور والأغراض.

ويقوم التوكيل التجاري ومراكز الصيانة التابعة له باتباع عدد من الخطوات بشكل دوري في صيانة السيارة الشهيرة والتي تأتي بعد إتمام 10 آلاف كيلو و50 ألف كيلو وغيرها، ليقوم بتغيير بعض القطع الحيوية في السيارة، وفي هذا السياق نستعرض أهم القطع التي يجب تغييرها بشكل دوري للحفاظ على كفاءة السيارة.

المكابح

تقوم المراكز المتخصصة في الصيانة والتابعة للتوكيلات التجارية المختلفة، بتغيير بعض القطع الحيوية في الفرامل مثل "التيل" عند خضوع السيارة لصيانة ما بعد إتمامها السير لمسافة 10,000 كيلو متر، كما يجب إعادة تغيير تلك القطعة الحيوية بشكل دوري.

الفلاتر

عادة ما تصاحب عملية تغيير الزيوت، استبدال الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء والزيت والبنزين، بحيث يجب تغيير تلك القطع عند إتمام السيارة مسافة 20 ألف كيلو متر، وإعادة تغييرها عن استهلاك المركبة لنفس المسافة، والتي في الغالب تتم على مدار 6 أشهر تقريبًا إلى عام ونصف.

الزيوت

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وفقًا لنوع الزيوت ومدى لزوجتها، يتم تحديد الموعد المناسب لتغيير الزيوت الخاصة بالمحرك، حيث يجب استبدالها بعد إتمام السيارة مسافة سير تتراوح من 6 – 9 آلاف كيلومتر، أو على مدار فترة لا تتجاوز 4 أشهر لضمان أقصى مستوى من الكفاءة للسيارة.

دورة التبريد

تقوم مراكز الصيانة في العديد من الصيانات الدورية بتغيير المياه الموجودة في دورة التبريد، عن طريق نزع الحلقة الواصلة بالقربة الخاصة بالدورة، ومن ثم السماح للمياه المستخدمة فيها بالنزول، ثم إعادة ربطها مجددًا ليكتمل إحكام الدورة بشكل كامل، ومن ثم إعادة ملئها مجددًا بالمياه الجديدة.

التكييف

يفضل إجراء صيانة دورية موسمية على مكيف السيارة، بحيث يراعي المستخدم نسب الفريون الموجودة في أجزائه، إضافة إلى تنظيف باقي الوحدات المسؤولة عن نقل وتدفق الهواء من الخارج إلى داخل السيارة.