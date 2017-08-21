بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

كتبت- هدير غيث:

تصوير- أحمد جمال:

أثناء التحضير لاحتياجات شقة الزوجية تكثر التفاصيل الخاصة بالديكور والإضاءة، ومن المعروف أن هناك أماكن خاصة لبيع "النجف" منها منطقة درب البرابرة.

رصد "مصراوي"، أشكال وأسعار النجف في درب البرابرة بالعتبة، حيث تراوح سعر الواحدة من النجف الكلاسيكي ما بين 100 إلى 4 آلاف جنيه، وسعر المودرن يبدأ من 300 إلى 3 آلاف جنيه، وذلك بناء على الجودة والشكل والجحم.

قال عمر شعبان، أحد اصحاب محلات النجف، " النجفة تتكون من قلب، ودراع، ولمبة، وكريستال، ويتم تحديد سعرها بناء على عدد الدراعات، حيث توجد من 3 إلى 15 دراع، ونسبة الرصاص، وجودة التصنيع، كما هناك بعض الأنواع تحتوى على ماء الذهب، لذلك يرتفع سعرها".

وقال عيد زنجر "بائع" ان السوق يشهد حالة كبير من الركود، ومن يقوم بالشراء، يتجه إلى الصيني، ومن أشهر انواعه "نجف ليد" الذي يبدا سعره من 550 إلى 1300 جنيه، ويتميز هذا النوع بانه متعددة الأنظمة، حيث يحتوي على 2 ريموت ونوع آخر تستطيع من خلاله تشعيل بعض الأغاني من خلال البلوتوث أو فلاشه.

وذكر إبراهيم عيد ان النجف الفضي هو موضة 2017 وله اشكال وأحجام محددة تصلح لبعض الديكورات فقط، اما الذهبي يوجد منه جميع الأشكال والأحجام، ومن الممكن ان تقوم باختيار شكل من الذهبي وطلبه باللون الفضي ليتم عمله مخصوص.

نصح محمد خالد "بائع" في حالة اختيار نجف لشقة صغيرة الحجم، يفضل اختيار المودرن، حتى لاتاخد حيز كبير، وتظهر مساحة الشقة، وبشكل عام إذا كانت الشقة كبيرة يفضل عدم الإكثار من النجف"