متى يصبح قشر المانجو مفيدًا؟ وهذه هي طرق استخدامه

كتبت- ميرا ماهر:

المانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة والمحببة لدى العديد من الأشخاص، ومن ناحية أخرى، غالباً ما يتم التخلص من قشر المانجو بعد تناولها دون تفكير.

على الرغم من مرارة طعم قشر المانجو، فهي صالحة للأكل، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وفقاً لما ذكره موقع " doctorshealthpress".

يوجد في المانجو حوالي 24 جراما من السكر و28 جراما من الكربوهيدرات، وعند تناوله يمكنك تجنب مسببات زيادة الوزن.

يحتوي القشر على فيتامين "أ" وهو هام للجهاز المناعي لدى الإنسان، وفيتامين C يساعد امتصاص الحديد، وترميم الجلد والأوتار والأربطة والأوعية الدموية، كما أنه يعتبر مضاد للأكسدة.

يحتوي قشر المانجو على الألياف المهمة للجهاز الهضمي والتي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة.

قشر المانجو مضاد للأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه قادر على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالجلد.

يمكن استخدام قشر المانجو مع بعض قطعها لتحصل على عصير طبيعي مفيد. كما يمكن تقطيع القشر لأصابع ووضعه في الفرن لتحصل على وجبة خفيفة.

قشر المانجو يمكن أن يوضع في محلول ملحي، لتحصل على مخلل يشبه كثيرا الخيار.