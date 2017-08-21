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الصاعقة المميتة تقتل سيدة سعودية في تركيا

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مصراوي Masrawy

الصاعقة المميتة تقتل سيدة سعودية في تركيا

11:45 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

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بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

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بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

كتبت- ميرا ماهر:

خرجت للتنزه في احدى الحدائق، وبينما يتابع الجميع التقلبات الجوية من رعد وبرق، ويلتقطون الصور، شاء القدر أن تكون سيدة سعودية ضحية تلك النزهة في تركيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، لقيت سيدة سعودية مصرعها وأصيب 3 من أفراد أسرتها بجروح متفاوتة في مدينة طرابزون شمال تركيا، إثر تعرضهم لصاعقة رعدية أثناء تناولهم الطعام في إحدى متنزهات المدينة.

وفي حديثه عن الواقعة أوضح عبدالعزيز السويد زوج المواطنة، أن أفراد عائلته كانوا مع خالهم في حدائق السلطان مراد بمدينة طربزون، وأثناء تناولهم الغذاء ومع التقلبات الجوية فاجأتهم صاعقة قوية، تسببت في وفاة زوجته، وإصابة ابنتيه وخالهما بحروق.

وقال إن زوجته قد فارقت الحياة بعد إدخالها المستشفى، نتيجة لتأخر سيارة الإسعاف وعدم قدرتهم على التواصل مع المسعفين الأتراك، بالإضافة إلى بعد المستشفى عن موقع الحادث.

تقع مرتفعات حدائق السلطان مراد غربي مدينة طربزون، وتبعد مرتفعاتها 35 كيلومتر عن بحيرة أوزنجول الساحرة. وسميت المنطقة بذلك الاسم نسبة إلى السلطان مراد بعد عودته من إيران.

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مصراوي Masrawy

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