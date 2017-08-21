غدا.. وزير الأوقاف يبحث مع مديري المديريات استعدادات عيد الأضحى

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الثلاثاء، اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، لبحث الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وزير الأوقاف سيبحث مع مديري المديريات جاهزية ساحات عيد الأضحى للصلاة، وما وصلت إليه صكوك الأضاحي.

وأضاف طايع في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين، أن مديريات الأوقاف ستبدأ توزيع لحوم الأضاحي على المناطق والقرى الأكثر فقرا بعد العيد مباشرة، طبقا قاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى.​