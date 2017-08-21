التعليم: نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل
التعليم: نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة مطلع الأسبوع المقبل
01:59 م الإثنين 21 أغسطس 2017
كتبت- ياسمين محمد:
تنتهي امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، غدًا الثلاثاء، بامتحاني التربية الوطنية والإحصاء، حيث يؤدي 731 طالب وطالبة امتحان التربية الوطنية، و6111 امتحان الإحصاء.
وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات تتم أولًا بأول.
أشار عبد الحكم خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة تستعد لإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، بداية الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الأحد.
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