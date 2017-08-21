الأحد.. إطلاق حملة "معك من أجل مصر" لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية

كتبت- مروة شوقي:

تعقد الأحزاب والقوى السياسية والشعبية، مؤتمرًا جماهيريًا ظهر الأحد المقبل، لإطلاق حملة "معك من أجل مصر" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

يشارك في المؤتمر عدد كبير من رؤساء الأحزاب والقوى الشعبية والمدنية، على رأسهم الدكتور أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر منسق عام الحملة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، واللواء مدحت الحداد رئيس حزب حماة مصر، على فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، الدكتور ياسر رمضان رئيس حزب الأحرار، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، وخالد العطفي رئيس حزب الأمة، وجيهان الشريف رئيس حزب الغد المصري الجديد، والسيد العادلي رئيس حزب الاستقلال المصري.

كما سيشارك في المؤتمر الدكتور ياسر كمال رئيس تحالف الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب، والدكتور عبد العزيز عبد الله رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، والدكتور محمد السيسي رئيس مجلس علماء وصناع العرب، ومدحت أبو السعد منسق هيئة سفراء السلام، صافي السيد رئيس تحالف الدفاع عن قضايا المرأة، مصطفى محمد نقيب الإعلاميين المستقلين، الدكتورة غادة مبارك مدير صالون الوعي الوطني الثقافي، وعمرو عبد الرحمن رئيس تجمع القوى الإعلامية.

ومن جانبه، قال عبد الهادي، حسب بيان صادر اليوم الأحد، إن المؤتمر المزمع عقده بقاعة عبد العزيز حجازي بالمنتدى الثقافي المصري، يستهدف إعلان موقف الأحزاب والقوى السياسية من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ومساندته في مواجهة التحديات التي تحاصر الدولة المصرية، وتدشين الحملة وإعلان خطة عملها خلال المرحلة القادمة.

ولفت منسق الحملة، إلى أن دورها لن يقتصر فقط على مساندة السيسي في الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة بل سيستمر عملها بعد خوضه الانتخابات لتؤكد دورها الداعم للجبهة الداخلية المصرية والوقوف خلف السيسي لحين الوصول بالدولة لبر الأمان، وتقديم المقترحات ووجهات النظر في القضايا والمشاكل التي يواجهها المواطن المصري في مختلف المجالات بما يحول الحملة إلى صوت قوي وفاعل للشعب المصري لدى مؤسسة الرئاسة نفسها بما يضمن تلاقي الطرفين معا بلا حواجز عبر آليات ومقومات ستعلنها الحملة في حينها.

وأوضح عبد الهادي، أن عضوية الحملة مفتوحة لجميع القوى السياسية والمجتمعية بشتى توجهاتها طالما كانت تتفق مع أهداف الحملة الداعمة لاستقرار الجبهة الداخلية وحمايتها من التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن أعضاء الحملة الذين سيشاركون في المؤتمر لا يختلف أحد على توجهاتهم الوطنية المدافعة عن مصر والذين أعلنوا عن تخصيص مقار أحزابهم ومؤسساتهم للحملة خلال المرحلة القادمة بما يعمل على تواجد قوي لها في كل قرى ونجوع مصر.​