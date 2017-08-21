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الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على7948 حاجًا

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مصراوي Masrawy

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على7948 حاجًا

01:55 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على7948 حاجًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، 7948 حالة مرضية حتى ظهر اليوم الاثنين، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 6677 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1271 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 18حالة إلى المستشفيات ، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، ومازالت 12 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 18 حالة بالمستشفيات السعودية، 12 منهم بمكة المكرمة، و6 بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة حتى الآن.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى استمرار فريق الوقائي بالمرور على العيادات والمستشفيات لرصد أي حالات معدية أو غير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعي الصحي لدى الحجاج.​

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