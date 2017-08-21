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الصحة: إعدام 23 طن أغذية متنوعة لا تصلح للاستهلاك الآدمي

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مصراوي Masrawy

الصحة: إعدام 23 طن أغذية متنوعة لا تصلح للاستهلاك الآدمي

01:39 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الصحة: إعدام 23 طن أغذية متنوعة لا تصلح للاستهلاك الآدمي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام ٢٣ طن و٥٤٧ كيلو جرام أغذية متنوعة و١٠٢٩ لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات للمراقبة على الأغذية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك بمحافظات الجمهورية بدأت في 6 أغسطس الجاري و حتى أمس الأحد.

وأوضحت مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط ٦٠٧طن و١٨٢ كيلو جرام أغذية متنوعة و ٣٥٦٩ لتر للشك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنه تم سحب ٦ آلاف و٥٥ عينة وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها.

ولفتت مدير إدارة مراقبة الأغذية، إلى أنه تم المرور على ٣ آلاف و٩٣٠ منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير ٣٠٠٣ محضر حيال المخالفات التي تم رصدها وعرضها على النيابة التي تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل ٣٨٤ منشأة غذاية لوجود مخالفات بها ولعدم وجود ترخيص.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذة الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لها، وخاصة خلال الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث يتم فحص عينات من الأغذية وتحليلها، كما يتم مراجعة الشهادات الصحية للعاملين بهذه المنشآت.

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