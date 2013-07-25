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إصابة دبلوماسى كورى جنوبى فى هجوم لمسلحين مجهولين بصنعاء

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إصابة دبلوماسى كورى جنوبى فى هجوم لمسلحين مجهولين بصنعاء إصابة دبلوماسى كورى جنوبى فى هجوم لمسلحين مجهولين بصنعاء

قال مصدر أمنى رفيع، إن مسلحين مجهولين اعتدوا على دبلوماسى كورى جنوبى فى الساعات الأولى من صباح الخميس، مما أسفر عن إصابته ونقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين قاموا بضرب الدبلوماسى الكورى "طارق سنكون" بمسدس فى مؤخرة رأسه، ثم أنزلوه من سيارته التى كان يستقلها بشارع "حده" بصنعاء، ثم قاموا بسرقة السيارة، مشيرا إلى أن الضربة كانت دامية أسفرت عن سقوط الدبلوماسى على الأرض، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وما زال بها.

وأضاف أن "السيارة التى سرقت كانت تحمل لوحة هيئة سياسية رقم 3-35 تابعة لسفارة كوريا الجنوبية" وبحسب المصدر ذاته بدأت الأجهزة الأمنية حملة واسعة لضبط الجناة.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث، كما لم تعقب عليه السلطات الرسمية اليمنية، وعقب حالة الاضطراب الأمنى التى شهدها اليمن فى الفترة الأخيرة تزايدت حالات اختطاف الأجانب، غير أن حالات الاعتداء عليهم وسرقتهم تعد قليلة نسبيا.

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مصر 365