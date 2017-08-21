مستشار وزير التخطيط: إنشاء صندوق لتمويل تنمية المحافظات من عائد الضريبة العقارية
مستشار وزير التخطيط: إنشاء صندوق لتمويل تنمية المحافظات من عائد الضريبة العقارية
01:34 م الإثنين 21 أغسطس 2017
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كتب- محمد غايات:
قال خالد زكريا أمين مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية.
وأوضح زكريا، خلال الجلسة النقاشية حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، مع الصحفيين الاقتصادين بالإسكندرية، أن أحد موارد الصندوق ستكون من حصيلة الخزانة العامة لعائدات الضريبة العقارية وهي ما تمثل٥٠٪ وفقاً لقانون الضرائب العقارية الصادر في عام ٢٠٠٨.
يذكر أن قانون الضرائب العقارية يخصص أيضاً ٢٥٪ من العائدات للإدارة المحلية و٢٥٪ منها لصندوق تطوير العشوائيات.
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