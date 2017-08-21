أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مستشار وزير التخطيط: إنشاء صندوق لتمويل تنمية المحافظات من عائد الضريبة العقارية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار وزير التخطيط: إنشاء صندوق لتمويل تنمية المحافظات من عائد الضريبة العقارية

01:34 م الإثنين 21 أغسطس 2017

  • عرض 2 صورة

    63e3d2f10e.jpg

  • عرض 2 صورة

    37e3025e89.jpg

إعادة الألبوم

وزير الزراعة يبحث مع المدير القطري للغذاء العالمي دعم سبل التعاون

الألبوم التالى

وزير الزراعة يبحث مع المدير القطري للغذاء العالمي دعم سبل التعاون

كتب- محمد غايات:

قال خالد زكريا أمين مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية.

وأوضح زكريا، خلال الجلسة النقاشية حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في ، مع الصحفيين الاقتصادين بالإسكندرية، أن أحد موارد الصندوق ستكون من حصيلة الخزانة العامة لعائدات الضريبة العقارية وهي ما تمثل٥٠٪ وفقاً لقانون الضرائب العقارية الصادر في عام ٢٠٠٨.

يذكر أن قانون الضرائب العقارية يخصص أيضاً ٢٥٪ من العائدات للإدارة المحلية و٢٥٪ منها لصندوق تطوير العشوائيات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التخطيط": نعاني نقصًا في العمالة بالدولة.. ومسابقة إلكترونية للتوظيف

    أخبار

  • وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع

    أخبار

  • البريد: حققنا 1.4 مليار جنيه أرباح.. ولابد من زيادة حوافز العاملين

    أخبار

  • تحصيل ٣ مليار جنيه من رصيد الصناديق الخاصة لصالح الموازنة

    أخبار

إعلان

0bc0c29326.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم

نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم

وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر

وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر

مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط

مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط

السفيرة عزيزة - شيماء فوزي " الراجل في المجتمع المصري للأسف شايف انه سي السيد "

السفيرة عزيزة - شيماء فوزي " الراجل في المجتمع المصري للأسف شايف انه سي السيد "