خبير: مصر تنتج 20 مليون طن مخلفات صلبة تحتاج لـ 7 مليارات جنيه لمعالجتها سنوياً 01:19 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مخلفات صلبة

القاهرة - (مصراوي):قال الدكتور هشام شريف الخبير الاقليمي والرئيس التنفيذي لشركة إيكارو، إن حجم المخلفات الصلبة في مصر يُقدر بـ 20 مليون طن سنوياً، وتصل تكلفة الجمع، والنقل، والنظافة، والمعالجة، والتخلص الامن للطن الواحد من المخلفات الصلبة إلى 350 جنيها للطن، وهو ما يعني أننا نحتاج الى 7 مليارات جنيه سنويا لتغطية تكاليف أداء هذه الخدمات في جميع المحافظات.وأضاف شريف، في بيان صحفي حصل مصراوي على نسخة منه الاثنين، أن المخلفات التي تنتجها مصر تحتاج لـ 103 خطوط للفرز والكمر، ويوجد حاليا 62 خطاً فقط أي أن مصر تحتاج إلى إنشاء 41 خطاً جديدا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.7 مليار جنيه، موضحاً أن مصر لا يوجد بها سوي مدفن صحي هندسي واحد فقط، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إنشاء 27 مدفن صحي، وفي حالة إنشاء نموذج مصانع بطاقة 2000 طن يومياً فتصل التكلفة التقديرية 8.1 مليار جنيه.وأوضح أن نجاح مشروع الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة يتطلب التأكيد على أن هذا المشروع هو مشروع خدمي وليس استثماري تأكيداً لمبدأ أنه لا يوجد خدمة تؤدى دون دفع مقابل نظير تأديتها. وهذا ما أكدت عليه وزارة البيئة عند إعداد النموذجين الاسترشادين لكراستي الشروط والمواصفات، الأولى "لخدمات الجمع والنقل وتنظيف الشوارع " والثانية “لتنفيذ خدمات التدوير والمعالجة والتخلص الآمن “. ومن ثم يحتاج هذا المشروع الذي يتكون من خمس محاور هي (الجمع، النقل، النظافة، المعالجة والتخلص الآمن) إلى قيام الحكومة بسد الفجوة المالية بين الرسم الشهري الذي يتحمله المواطن نظير تأدية هذه الخدمة وبين تكلفة تأديتها.وقال إن تكاليف جمع المخلفات الصلبة تتراوح ما بين 30 إلى 75 دولار، اما تكليف الدفن الصحي للمخلفات فتتراوح ما بين 15 إلى 40 دولار للطن، وبالنسبة لتكاليف المقالب المفتوحة فإنها من 3 إلى 10 دولار للطن، في حين تبلغ تكاليف انتاج السماد العضوي من 10 الى 40 دولار للطن، أما تكاليف انتاج الطاقة من المخلفات فتقع ما بين 40 و100 دولار للطن، وتتراوح تكاليف الكمر اللاهونى من 20 الى 80 دولار للطن. وأنه يوجد في مصر 6 وحدات لإنتاج الوقود الصلب بطاقة تصل الي 200 ألف طن سنوياً، بينما تحتاج مصر في الوقت الحالي إلى 133 وحدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصنع الشركة في مدينة 15 مايو يستقبل نحو 2000 طن مخلفات يوميا وأن 25 % من هذه المخلفات يتم تحويله لسماد عضوي، فضلا عن توليد الوقود البديل الذي يتم توريده لمصانع الإسمنت.من جانبها، قالت غادة حمودة مدير قطاع التسويق والاستدامة بمجموعة القلعة، إن المجموعة حريصة على الاستثمار في مشروعات إدارة المخلفات لما لهذه المشروعات من فوائد عديدة على كافة الاصعدة البيئية، والصحية، والاقتصادية والتي تتمثل في تحقق أقصى استفادة من محتويات القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها والحصول منها على منتجات صديقة للبيئة والتطوير المستمر للوصول الي اقل نسبة مرفوضات ممكنة، توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. ويبلغ عدد العاملين بايكارو حالي 5800 موظفوأوضحت أن الفوائد تتعدد لتشمل إنتاج بدائل طاقة حرارية جديدة، وإنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، تحقيق استفادة مصر من اتفاقية آلية التنمية النظيفة، والتي تقوم بمقتضاها الدول الكبرى بتمويل المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات الغازية ومن ثم خفض نسبة الاحتباس الحراري، حيث يقوم البنك الدولي بموجب هذا البروتوكول بشراء نسبة الخفض في الانبعاثات الغازية مقابل عائد مادي للدولة ومؤسسات القطاع الخاص المنفذة لهذه المشروعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

القومي لبحوث المياه يدرس استخلاص السماد العضوي والغاز من "ورد النيل"

إعلان

إعلان