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قتيل في عملية دهس بموقف حافلات بمدينة مارسيليا الفرنسية

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مصراوي Masrawy

قتيل في عملية دهس بموقف حافلات بمدينة مارسيليا الفرنسية

02:08 م الإثنين 21 أغسطس 2017

قتيل في عملية دهس بموقف حافلات بمدينة مارسيليا الفرنسية

أرشيفية

لندن (بي بي سي)

قتل شخص واحد دهسا عندما اصطدمت سيارة بموقف حافلات في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقبض على السائق، لكن الشرطة أضافت أنه من غير الواضح إذا كان السائق قد تعمد صدم الواقفين في موقف الحافلات أم أن الأمر كان حادثة.

ووقع الحادث في المنطقة القديمة بالميناء في المدينة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

لكن هناك تقارير تفيد بأن موقف حافلات آخر في منطقة أخرى بالمدينة استهدف في وقت سابق.

ونصحت الشرطة السكان بتجنب منطقة الميناء القديمة.

واستهدف موقف الحافلات في الميناء في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش).

وكان قد قتل أكثر من 80 شخصا في العيد الوطني لفرنسا، يوم الباستيل، السنة الماضية عندما دهست شاحنة حشودا من الناس كانوا يحتفلون بالمناسبة.

هذا المحتوى من

BBC

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