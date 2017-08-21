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ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا

02:04 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا

مدريد (دب ا)

ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الاسبوع الماضي الى 15 قتيلا، بحسب ما ذكره يواخيم فورن وزير داخلية اقليم كتالونيا اليوم الاثنين

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