ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا
02:04 م الإثنين 21 أغسطس 2017
مدريد (دب ا)
ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الاسبوع الماضي الى 15 قتيلا، بحسب ما ذكره يواخيم فورن وزير داخلية اقليم كتالونيا اليوم الاثنين
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