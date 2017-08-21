ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الى 15 قتيلا

مدريد (دب ا)

ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في إسبانيا الاسبوع الماضي الى 15 قتيلا، بحسب ما ذكره يواخيم فورن وزير داخلية اقليم كتالونيا اليوم الاثنين