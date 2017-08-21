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فتح: إسرائيل قوة احتلال ولا سيادة لها على الأقصى

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مصراوي Masrawy

فتح: إسرائيل قوة احتلال ولا سيادة لها على الأقصى

01:57 م الإثنين 21 أغسطس 2017

فتح: إسرائيل قوة احتلال ولا سيادة لها على الأقصى

رام الله- (أ ش أ):
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم، الاثنين، أن إسرائيل قوة احتلال وأن لا سيادة لها على القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى المبارك الذي يشمل المسجد القبلي الأمامي ومسجد قبة الصخرة المشرفة وباحته وجدرانه.

وشددت فتح، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ48 لإحراق الأقصى على يد مايكل دينيس روهان الأسترالي من أصل يهودي، على أن القدس بما فيها الأقصى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، محذرة الإسرائيلية من أية محاولات قد تستهدف المسجد الأقصى فوق أو تحت الأرض أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا.

كما أكدت تمسكها بالمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف، داعية العالمين العربي والإسلامي لتحمل المسؤولية تجاه القدس والأقصى وقضية الشعب الفلسطيني العادلة وتقديم الدعم السياسي والمادي وشد الرحال إلى الأقصى لتمكين المقدسيين من الصمود في مواجهات السياسيات التهويدية الإسرائيلية بحق الإنسان والمكان وتشجيع الزيارات الدينية؛ بما يسهم في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة.

وقالت فتح : "إنها تعتبر الخطر الصهيوني تجاه القدس والأقصى مازال ماثلاً وإن الانتهاكات الإسرائيلية مازالت مستمرة من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين وتزوير الحقائق وخلق وقائع جديدة على الأرض بما يخالف قرارات ومواثيق الشرعية الدولية".

هذا المحتوى من

Asha

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