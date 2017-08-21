مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم لجماعة "أبو سياف" بالفلبين
مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين في هجوم لجماعة "أبو سياف" بالفلبين
01:49 م الإثنين 21 أغسطس 2017
جماعة أبو سياف بالفلبين
مانيلا- (أ ش أ):
لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون، اليوم، الاثنين، في هجوم شنه مسلحو جماعة "أبو سياف" المتشددة على قرية نائية بجزيرة باسيلان جنوبي البلاد.
وقال مسئولون عسكريون في الفلبين - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - إن قرابة 20 مسلحا من الجماعة فتحوا النيران فجرا على السكان، وأحرقوا 5 منازل وفروا هاربين، فيما تستمر السلطات في مطاردتهم.
وأضاف قائد الفرقة 104 في الجيش وقائد قوة المهام المشتركة بباسيلان الكولونيل جوفيماكس يوي، إن المسلحين ربما شنوا الهجوم للانتقام من المجتمعات التي يعتقدون أنها لم تكن داعمة لهم خلال مجموعة من الإخفاقات في معاركها.
يذكر أن جماعة "أبو سياف" مدرجة من قبل الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية لارتكابها جرائم الخطف وقطع الرؤوس طلبا للفدية، بالإضافة إلى التفجيرات وغيرها من أعمال العنف.
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