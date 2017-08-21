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الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء جدار فاصل بين مخيم الجلزون وبيت ايل شمال رام الله

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء جدار فاصل بين مخيم الجلزون وبيت ايل شمال رام الله

01:44 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الاحتلال الإسرائيلي يقرر بناء جدار فاصل بين مخيم الجلزون وبيت ايل شمال رام الله

أرشيفية

رام الله- (أ ش أ):تقرر بناء جدار لمستوطنة "بيت ايل" الواقعة شمال مدينة رام الله، ليفصل بين المستوطنة ومخيم الجلزون وبعض الأحياء الفلسطينية، وفقا لتعليمات وزير الجيش الاسرائيلي افيجدور ليبرمان، وسيتم بناء هذا الجدار على طريق رام الله - نابلس القديمة .وذكر موقع "nrg" العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة الجيش خصصت مؤخرا 5,5 مليون شيكل لتنفيذ بناء هذا الجدار، بعد تعليمات صادرة عن وزير الجيش ليبرمان .وقال نائب وزير الجيش الحاخام ايلي بن دهان إنه "بتعليمات من وزير الجيش سنقوم ببناء جدار لمنع إطلاق النار على المستوطنين - تبعا لزعمهم - وسنستمر في تعزيز الأمن في الضفة الغربية بما يخدم أمن المستوطنين " .رام الله- (أ ش أ):تقرر بناء جدار لمستوطنة "بيت ايل" الواقعة شمال مدينة رام الله، ليفصل بين المستوطنة ومخيم الجلزون وبعض الأحياء الفلسطينية، وفقا لتعليمات وزير الجيش الاسرائيلي افيجدور ليبرمان، وسيتم بناء هذا الجدار على طريق رام الله - نابلس القديمة .وذكر موقع "nrg" العبري، اليوم الاثنين، أن وزارة الجيش خصصت مؤخرا 5,5 مليون شيكل لتنفيذ بناء هذا الجدار، بعد تعليمات صادرة عن وزير الجيش ليبرمان .وقال نائب وزير الجيش الحاخام ايلي بن دهان إنه "بتعليمات من وزير الجيش سنقوم ببناء جدار لمنع إطلاق النار على المستوطنين - تبعا لزعمهم - وسنستمر في تعزيز الأمن في الضفة الغربية بما يخدم أمن المستوطنين " .

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