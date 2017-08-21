طالبان تسيطر على منطقة أخرى بشمال أفغانستان

كابول (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن مقاتلي طالبان سيطروا على مركز منطقة بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان.

وقال مولاي عبد الحي حياة، رئيس مجلس الإقليم وزميله انا مراد شاهي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " طالبان سيطرت على مركز منطقة خام اب دون خوض معركة قوية".

وأضاف حياة أن السوق الرئيسي ومنزل حاكم الإقليم ومؤسسات أخرى في أيدي طالبان. ومازال مقر الشرطة فقط، الذي يبعد بضعة كيلومترات خارج مركز المنطقة، تحت سيطرة القوات الأمنية.

ولم يؤكد المتحدث باسم الحكومة المحلية محمد رضا نبأ سقوط المدينة، ولكن تحدث عن سقوط بعض المراكز الأمنية في أيدي طالبان.

وأضاف أنه يجرى شن هجمات جوية ضد مواقع طالبان.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي طالبان سيطروا على المنطقة، وأوقعوا خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأمنية الأفغانية.