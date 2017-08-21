حركة احتجاجية لموسيقيين تحاصر مطارا عسكريا في ألمانيا 01:36 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مطار ياجل العسكري الألماني

ياجل، ألمانيا (د ب أ)حاصرت مجموعة احتجاجية من الموسيقيين مطار "ياجل" العسكري الألماني اليوم الاثنين احتجاجا على مشاركة الجيش الألماني في مهام حربية.وأعلن المشاركون في الاحتجاج أنه تم إغلاق كافة المداخل الإحدى عشر المؤدية إلى المطار بالقرب من منطقة شليزفيج شمالي ألمانيا، وذلك بمشاركة 80 عازف أوركسترا ومغنيا في المجموعة المعروفة باسم "ليبنسلاوته".وأكد متحدث باسم سرب السلاح الجوي الألماني رقم 51 المنتشر في المطار تنظيم الحملة الاحتجاجية، إلا أنه لم يدل بتفاصيل.وتدعو الحملة إلى وقف مشاركة الجيش الألماني في مهام حربية والحيلولة دون شراء طائرات قتالية بدون طيار.وتنظم الحملة احتجاجات بصفة سنوية منذ عام 1986، بحسب بيانات المنظمين.

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