بريطانيا تلغي حظر الأجهزة الإلكترونية على الطائرات القادمة من تونس

تونس (د ب أ)

ألغت بريطانيا حظر حمل الأجهزة الالكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من تونس، بحسب ما أعلنت الخطوط التونسية اليوم الاثنين.

وقالت الناقلة الوطنية إن القيود التي فرضتها السلطات البريطانية بشأن منع نقل الأجهزة الالكترونية داخل الطائرات قد تم رفعها على متن جميع الرحلات المتجهة إلى بريطانيا.

وأوضحت، في بيان لها، إن المسافرين وبدءا من يوم 17 من الشهر الجاري لم يعودوا في حاجة لشحن أجهزتهم الالكترونية، وإنما يمكنهم حملها معهم إلى مقاعدهم.

ويعود الحظر البريطاني الذي شمل بالإضافة الى تونس دول تركيا ولبنان والأردن ومصر والمملكة السعودية، إلى 25 مارس الماضي لدواع أمنية.

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت منذ 26 يوليو الماضي عن إلغاء تحذير السفر إلى تونس بعد أكثر من عامين على سريانه إبان الهجوم الارهابي على نزل امبريال في مدينة سوسة، والذي أوقع 38 قتيلا من السياح من بينهم 30 بريطانيا.