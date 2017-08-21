أكثر من 70 مليون جنيه حصيلة خسائر إضراب عمال غزل المحلة

الغربية - مروة شاهين:

على مدار 14 يومًا مدة إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، توقفت فيهم الماكينات وعجلة الإنتاج، ما أدى إلى وجود خسائر طائلة للشركة القابضة، وأيضًا على العمال بالشركة.

يقول المهندس حمزة أبو الفتوح، المفوض العام للشركة، في تصريحات لـ"مصراوي": "إن خسائر إضراب العمال بكافة القطاعات على مدار 14 يومًا تخطت 70 مليون جنيه، حيث إن جميع قطاعات الشركة توقفت بالكامل، ما كلف الشركة 5 ملايين جنيه لليوم الواحد".

وطالب أبو الفتوح، العمال بزيادة معدل الإنتاج الفترة القادمة لتعويض الخسائر التي تمر بها الشركة، حتى لا تدخل في أزمة مالية في المستقبل تؤثر على الجميع، مشيرًا إلى أن العمال، فور صرف مستحقاتهم المالية، وعدوه بزيادة ساعات العمل لتعويض الخسائر.

فيما أكد القيادي العمالي، ناجي حيدر، أن حجم الخسائر في أسبوعَي الإضراب، كبير جدًّا، ما يعرض الشركة للخطر لكثرة خسائرها التي تجاوزت المليارات نهاية العام المالي، بالإضافة إلى إيقاف الإنتاج لمدة أسبوعين.

وأشار حيدر، إلى أن تكلفة مستحقات العمال الذي أضربوا من أجلها، هي تقريبًا نصف خسائر الشركة، موضحًا أنه لابد من تلبية مطالب العمال، كونها حقًا ضمن حقوقهم حتى لا تتعرض الشركة مرة أخرى إلى هذه الكارثة.

وأضاف القيادي العمالي، أن تجاهل إدارة الشركة لمطالب العمال، كان سببًا في زيادة غضب العمال واشتعال الأزمة، مؤكدًا أنه لم يتم التدخل من أول يوم في الإضراب، ومحاولة تهدئة العمال لمصلحة الشركة.