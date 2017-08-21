حبس سائق أتوبيس "السخنة" 4 أيام بتهمة القتل الخطأ

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام، حبس سائق "الميني باص" في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "السخنة - القطامية"، الجمعة الماضية، 4 أيام، ووجهت النيابة للسائق تهمة قتل خمسة أشخاص بالخطأ وإصابة 64 آخرين.

وكانت النيابة، قررت الجمعة الماضية، عقب الاستماع لشهود العيان من المصابين في الحادث، التحفظ على السائق بمستشفى السويس العام، إذ يعاني من إصابات متفرقة، وكسر بعظم الوجة، واستكمال التحقيق معه بعد تعافيه.

واستكملت النيابة، صباح اليوم الإثنين، التحقيق مع المتهم، ومواجهته بأقوال الشهود الذين اتهموه بـ"الرعونة في القيادة"، أنكرها وادعى أنه لم يكن مخطئًا.

وذكر شهود عيان، من مستقلي الاتوبيس قيادة السائق، إنه كان يغالبه النوم، ووضع رأسه على عجلة القيادة أكثر من مرة، ثم انطلق فجأة مسرعًا، واصطدم بالحائط الخرسانية يمين الطريق.

وأضاف الشهود أنه حينما حاول إعادة مسار السيارة مرة أخرى اصطدم بالأتوبيس الآخر، وانقلب على جانبه، متهمين "علاء الدين.ن" 42 سنة، سائق الأتوبيس "الميني الباص" بالتسبب في سقوط قتلى ومصابين.

وذكر المصابون في الأتوبيس الآخر، أنهم شعروا بصدمة قوية من الخلف، تسببت في انقلاب الأتوبيس على جانبه، لمسافة تزيد عن 100 متر.

ووجه المصابون والشهود العيان اتهامًا للسائق بالتسبب في إصابتهم، ووفاة 5 أشخاص من ذويهم.

وكان طريق "السخنة - القطامية"، شهد أمس الجمعة، تصادم أتوبيس يستقله 25 شخصًا من أسرة واحدة، كانوا في طريقهم لقضاء اليوم بأحد الشواطئ الخاصة بالعين السخنة، بأتوبيس تابع لشركة سياحة يستقله 50 راكبًا بينهم موظفين بالشركة المصرية للاتصالات، كانوا في طريقهم إلى الغردقة، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 64 آخرين.