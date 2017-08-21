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مكتبة الإسكندرية تناقش تاريخ "إسنا" ومعبدها في العصرين اليوناني والروماني

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مصراوي Masrawy

مكتبة الإسكندرية تناقش تاريخ "إسنا" ومعبدها في العصرين اليوناني والروماني

01:57 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الإسكندرية - محمد البدري:

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "مدينة إسنا ومعبدها في العصرين اليوناني والروماني"، يُلقيها الدكتور رضوان عبد الراضي سيد أحمد سيد، المدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة أسوان.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إن المحاضرة تتناول مدينة إسنا، التي كانت إحدى مدن الإقليم الثالث من أقاليم العليا في مصر الفرعونية، ثم أصبحت عاصمة الإقليم في العصرين اليوناني والروماني.

وأضاف البيان: "أن أشهر معلم أثري في مدينة إسنا هو معبدها الذي يعود تاريخه إلى عصر الدولة الحديثة ثم العصر الصاوي والعصرين اليوناني والروماني، وهو معبد يتميز بجمال عمارته ونقوشه الدينية ومناظره الفريدة، ولكن لم يتبق منه الآن سوى صالة الأساطين الرومانية فقط، أما باقي المعبد القديم فيقبع أسفل المنازل الحديثة التي تحيط به على شكل دائرة متصلة".

وأشارت مكتبة الإسكندرية في بيانها، إلى أن مدينة إسنا تشتهر بالعديد من المناطق الأثرية المهمة التي تغطي جميع عصور مصر القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي، كما تتميز هذه المدينة بجبانة الأسماك المقدسة رمز الإلهة نيت وجبانة الغزلان المقدسة رمز الإلهة عنقت في كومير.

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