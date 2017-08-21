بالصور.. فريق مصري ينجح في استئصال ورم سرطاني نادر من كبد طفل يمني

الإسكندرية - محمد البدري:

أعاد فريق طبي مصري البسمة إلى وجوه أسرة يمنية الجنسية، بعد أن نجح في استئصال ورم سرطاني نادر، يزن 2 كيلو جرام، من كبد طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، خلال إجراء جراحة دقيقة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد علي يوسف، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية ورئيس الفريق الطبي، الذي أجرى الجراحة، إن اكتشاف الورم كان بالصدفة، إذ تعرض الطفل "علي أحمود بالحارث"، وهو يمني الجنسية يبلغ من العمر 5 أعوام، إلى سقوط أثناء اللعب وأثناء الفحص وجد طبيب الطوارئ تورم داخل البطن وطلب أشعة تليفزيونية، ليتبين وجود ورم كبير على الكبد.

وأضاف "يوسف" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين: "أسرة الطفل سافرت إلى مصر لعرض الحالة علينا، وقمت بدوري بطلب أشعة مقطعية على البطن لتؤكد وجود الورم مع وجود احتمالية لكونه سرطانيًا، وتم اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي".

وعن تفاصيل الحالة أكد رئيس الفريق الطبي، أن الجراحة استغرقت 4 ساعات، لاستئصال الورم مع حدود آمنة للحفاظ على نسيج الكبد، فيما بلغ وزن الورم المستأصل 2 كيلو جرام، لافتًا إلى أن الطفل خرج إلى العناية المركزة ليخضع للرعاية اللازمة لمدة 72 ساعة، لحين استقرار علاماته الحيوية، ومن المقرر نقله إلى القسم الداخلي، تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، ليخرج بعدها من المستشفى في حالة طبيعية.

وأشار إلى أنه نتائج فحص الأنسجة أظهرت أن الورم سرطاني، وأنه تتم المتابعة مع أطباء علاج الأورام، فيما نصح الطبيب المعالج الأهل بالتوجه الفورى إلى الطبيب المختص عند الشك في وجود أى شيء غير طبيعى للأطفال.