قوافل من جامعة المنوفية لتبسيط المواد العلمية للطلاب

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، إنه سيجري تنظيم قوافل لتبسيط المواد العلمية مثل "الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء" لأن مستقبل مصر في مثل تلك العلوم، وعقول أبنائها طلاب المراحل المختلفة من التعليم".

وأكد قرمان، في تصريحات صحفية، أنه سيشارك في تلك القوافل أساتذة من كليات العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة، مع تنظيم أفلام وطرق تبسيطية ترغّب الطالب في تلك المواد وتسهّل له وصول المعلومة، لتخلق جيلاً محبًا للعلم والابتكار .