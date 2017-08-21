إغلاق مركز لحضانات الأطفال دون ترخيص في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، مركزًا طبيًا للحضانات بمدينة بني سويف، لعدم الحصول على الترخيص، بالإضافة إلى وجود مخالفات طبية وصحية متنوعة وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى.

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد عبد القادر، مدير الإدارة، ومساعدوه الدكتورة هايدي محمد والدكتور أحمد عبد العظيم طه، حملة على حضانة أطفال بحي الجزيرة بمدينة بني سويف.

وفوجئت الحملة التي شاركت بها الدكتورة دينا عبد الوهاب عبد الله، عضو الإدارة، بعدم حصول المكان على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى وجود مخالفات طبية تهدد صحة الأطفال.

يشار إلى إغلاق مديرية الصحة ببني سويف، نهاية الأسبوع الماضي، حضانة مستشفى خاص، لعدم التزامها بالشروط الطبية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى احتجازهم لجثة رضيع متوفي داخل درج للمستلزمات الطبية.