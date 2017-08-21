أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق مركز لحضانات الأطفال دون ترخيص في بني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق مركز لحضانات الأطفال دون ترخيص في بني سويف

01:41 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إغلاق مركز لحضانات الأطفال دون ترخيص في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، مركزًا طبيًا للحضانات بمدينة بني سويف، لعدم الحصول على الترخيص، بالإضافة إلى وجود مخالفات طبية وصحية متنوعة وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى.

وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور محمد عبد القادر، مدير الإدارة، ومساعدوه الدكتورة هايدي محمد والدكتور أحمد عبد العظيم طه، حملة على حضانة أطفال بحي الجزيرة بمدينة بني سويف.

وفوجئت الحملة التي شاركت بها الدكتورة دينا عبد الوهاب عبد الله، عضو الإدارة، بعدم حصول المكان على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى وجود مخالفات طبية تهدد صحة الأطفال.

يشار إلى إغلاق مديرية الصحة ببني سويف، نهاية الأسبوع الماضي، حضانة مستشفى خاص، لعدم التزامها بالشروط الطبية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى احتجازهم لجثة رضيع متوفي داخل درج للمستلزمات الطبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "صحة بني سويف": إجراء أول عملية لفصل "بلازما" بمستشفى حكومي في الصعيد

    أخبار

  • ضبط أدوية محظورة ومنتهية الصلاحية في صيدليتين ببني سويف

    أخبار

  • زاول المهنة في عيادة خاصة.. مدرس التربية "طبيب مخ وأعصاب" بالمنيا

    أخبار

  • "صحة بني سويف" ترفع الطوارئ تزامنًا مع تفجيري طنطا والإسكندرية

    أخبار

إعلان

df6229c3a5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم