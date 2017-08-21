قافلة "الصحة" المجانية توقع الكشف على 1425 مريضًا بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

وقعت قافلة طبية، اليوم الإثنين، الكشف على 1425 مريضًا من خلال 15 عيادة تضم تخصصات الجراحة العامة، والأطفال، والرمد والنساء، والباطنة، والجلدية، والأسنان، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى 10 من المرضى المحولين.

كما أجريت التحاليل والأشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية ورسم القلب على 838 مريضًا من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية والتثقيف الصحي.

ومن المقرر أن تنفذ المديرية قافلة طبية بقرية عزب دفشو بإدارة كفر الدوار، خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وقال الدكتور رأفت الربيعي، مدير إدارة القوافل الطبية بالبحيرة: "القوافل لها اشتراطات ومن أهمها ضعف مستوى الخدمة الطبية بالمكان التي تنظم به، وغالبًا يتم اختيار المناطق النائية الأكثر فقرًا واحتياجًا لهذه الخدمات، كذلك يتم اختيار التخصصات وفقًا للعجز الموجود في الوحدات الصحية".