أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - العمل ... يكسر " الملل " بين الزوجين -
رئيس الصومال: شيخ الأزهر إمام المسلمين في العالم -
معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل -
نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم -
وكيل الصحة بسوهاج: المحافظ يهين الأطباء.. وعبد المنعم يرد: لديه مشكلة نفسية -
أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» -
وزير الخارجية: حان وقت زيادة استثمارات روسيا في مصر -
إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور) -
مانتروف: العلاقات الروسية المصرية تتقدم رغم توترات الشرق الأوسط -
نواب: منع قطر الطائرات السعودية من نقل الحجاج تصرّف غير مسئول وينذر بأزمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة طبيب بالمنيا للنيابة لتسببه في بتر ذراع طفل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة طبيب بالمنيا للنيابة لتسببه في بتر ذراع طفل

01:39 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إحالة طبيب بالمنيا للنيابة لتسببه في بتر ذراع طفل

مستشفى سمالوط المركزي

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، عن إحالة طبيب بقسم العظام بمستشفى سمالوط المركزي، للنيابة الإدارية، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، نتيجة إهماله الجسيم وتقصيره في تأدية واجبه الوظيفي، الأمر الذي نتج عنه وقوع الضرر بأحد الأطفال أثناء عملية تجبيس له داخل القسم.

جاء هذا القرار، بناءً على المذكرة التي تقدمت بها دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، والتي أفادت بتضرر أهالي أحد الأطفال نتيجة إجراء طبيب بقسم العظام بمستشفى سمالوط، عملية تجبيس له.

ونظرًا للإهمال الشديد، تدهورت حالة الطفل، ما أدى إلى انتهاء الحالة بعملية بتر للساعد الأيمن بأحد مستشفيات القاهرة، وبناءً على ذلك جرى تحويل الطبيب المذكور إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجازاة عاملين بوحدة صحية في المنيا لعدم انضباطهم

    أخبار

  • علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

    أخبار

  • بسبب مقاطع صوتية وفيديو راقص.. إحالة مسؤول بـ"صحة المنوفية" للتحقيق

    أخبار

  • بدء التحقيق في دفن نفايات مشعة بميناء دمياط

    أخبار

إعلان

a282a4ab05.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

بالصور.. المياه الجوفية تهدد 48 أسرة بأسوان.. ومسئول: انتظروا أسبوعين

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

خروف العيد في كفر الشيخ "للفرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم

بتكلفة مليار جنيه.. إعلان محافظة بورسعيد خالية من العشوائيات غير الآمنة منتصف العام القادم