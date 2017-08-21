إحالة طبيب بالمنيا للنيابة لتسببه في بتر ذراع طفل

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الإثنين، عن إحالة طبيب بقسم العظام بمستشفى سمالوط المركزي، للنيابة الإدارية، للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، نتيجة إهماله الجسيم وتقصيره في تأدية واجبه الوظيفي، الأمر الذي نتج عنه وقوع الضرر بأحد الأطفال أثناء عملية تجبيس له داخل القسم.

جاء هذا القرار، بناءً على المذكرة التي تقدمت بها دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، والتي أفادت بتضرر أهالي أحد الأطفال نتيجة إجراء طبيب بقسم العظام بمستشفى سمالوط، عملية تجبيس له.

ونظرًا للإهمال الشديد، تدهورت حالة الطفل، ما أدى إلى انتهاء الحالة بعملية بتر للساعد الأيمن بأحد مستشفيات القاهرة، وبناءً على ذلك جرى تحويل الطبيب المذكور إلى النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.