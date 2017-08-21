بتوجيه من الرئيس.. الإسكندرية توقف تراخيص البناء بمحور المحمودية



الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارًا بوقف إصدار تراخيص البناء في نطاق مسطاح ترعة المحمودية والمناطق المجاورة والمطلة عليها.

ووفقًا لبيان صادر من محافظة الإسكندرية، يتضمن القرار وقف التعامل على الأراضي أيضًا في نطاق مسطاح الترعة أيًا كانت جهة الولاية أو الملكية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الرابع للشباب، الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

ووجه الرئيس بوقف تراخيص المباني على محور المحمودية، والانتهاء من دراسات تطوير المحور المروري الجديد قبل نهاية العام، لحل أزمة الزحام والتكدس المروري بالإسكندرية.