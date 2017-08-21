بالصور- خروف العيد في كفر الشيخ "للفُرجة فقط".. وتجار: أسعار الأعلاف السبب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد حركة بيع وشراء الخرفان، والماعز، بكفر الشيخ ركودًا وإقبالًا ضعيفًا، بسبب ارتفاع أسعارها، مقارنة بأسعار الماضي، والتي كانت أقل من الحالية، فيما عرض تجار، الخرفان والماعز بالشوارع أمام أعين المارة، في محاولة لجذب زبائنهم.

"ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف التربية السبب".. كانت تلك كلمات وليد فوزي موسى، تاجر مواشي، موضحًا لـ"مصراوي" أن أسباب ارتفاع أسعار الخرفان، والماعز، هذا العام، تعود لارتفاع تكاليف التربية، وأسعار الأعلاف، والقيمة الغذائية لها، مؤكدًا أن الإقبال يزداد على شراء الخرفان، قبل حلول يوم وقفة عرفات بـ 3 أيام.

وكشف موسى، عن أسعار الأعلاف، والخامات المستخدمة في القيمة الغذائية لتلك الأضحية، مثل الذرة، والتي يبلغ الطن منها 3700 جنيه، والقمح 3900 جنيه، والردة 4200 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تكون عبئًا يتحمله التاجر، أو المربي، والمواطن معًا، ما أدى إلى ضعف الإقبال منذ بداية استعدادهم لبيع الخرفان، وذبائح الأضحية، ما يقرب من حوالي 3 أشهر.

وقال تاجر آخر، إن الخرفان تنقسم لأنواع، منها البلدي والذي يربى لدى المزارعين والفلاحين ورعاة الأغنام في المحافظات المصرية، والبرجي والذي يربى في الصحراء لدى رعاة الأغنام من البدو والكبش، ذو السن الكبير وقرون ضخمة، أما الماعز فينتشر منها النوع البلدي المربى بمعرفة الفلاحين، ولذكرها الجدي ينقسم لنوعين المخصي، وغير المخصي، والفارق بينهما أن النوع الأول نسبة لحمه عالية ودهنه قليل".

وكشف عن أسعار هذه الأغنام، وتتمثل بالنسبة للخروف البلدي فيبدأ سعر الكيلو من 60 إلى 65 جنيهًا، وكيلو البرجي 65 جنيهًا، والكبش 55 جنيهًا، وجدي الماعز البلدي مخصي 65 جنيهًا، وغير المخصي 60 جنيهًا، والماعز أنثى 60 جنيهًا، موضحًا أن أكثر الأقبال يكون على الخروف البرجي المربى في الصحراء، والجدي المخصي، نظرًا لجمعهما نسبة عالية من اللحوم وجودتها في الوقت ذاته.

وأكد، أن هناك ذبائح أخرى، تكون تحت طلب الزبون، مثل: الأبقار والجاموس، حيث يبدأ سعر الكيلو من الأولى 58 جنيهًا، والثانية 52 جنيهًا، ووزن أي نوع منهما لا يقل عن 350 كيلو، وتُربى على تناولها القيمة الغذائية المطلوبة لها، ومتابعتها جيدًا من خلال الفحص الطبي البيطري، للتأكد من خلوها من أية أمراض، وأغلب الطلب يكون على ذَكَر الأبقار.