إحالة المتهم بقتل طفل بعد الاعتداء عليه جنسيًا بمقابر المعصرة للجنايات

كتب - محمود السعيد:

قرر أحمد هاني، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وبرئاسة المستشار بكر أحمد بكر، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بقتل طفل في مقابر المعصرة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهم "علي.ك" 29 سنة، باختطاف الطفل "السيد.أ" 7 سنوات، من وسط زملائه بمنطقة المعصرة، بعدما وجه له الأخير سبابًا وسط أهالي المنطقة وتعمده مضايقته، وعند وصولهم للمقابر، اعتدى عليه جنسيًا ثم ضربه على رأسه بآلة حادة أودت بحياته.

بدأت تفاصيل الواقعة، كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا من "السيد.أ" بتغيب نجله "السيد" 7 سنوات، أثناء لهوه أمام المنزل. وبعد مرور 15 يوما على غياب الطفل عثر أحد عمال المقابر على جثته عارية منتفخة البطن، وفي حالة تحلل كامل وبجواره ملابسه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.