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بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطة قطارات "القاهرة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطة قطارات "القاهرة"

01:53 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

فأجا اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، وموقف أتوبيسات ألماظة، للوقوف على مدى انتظامها والتأكد من الإجراءات التأمينية ورفع الروح المعنوية للقوات.

وتأكد مدير شرطة النقل من تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة وفقاً للأحداث الجارية والاستعداد للتعامل معها والتأكيد على انفاذ القانون.

كما قام بالمرور على محطة سكك حديد القاهرة، وتبين انتظام الخدمات الأمنية المعينة ونبه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن.

وشدد على استنفار جميع القوات وحثهم على بذل المزيد من الجهد وإلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم.

ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية (النظامية – البحثية) بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق أحكام الإجراءات التأمينية، واحترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال وأمر بتفعيل منفذ صرف التذاكر الخاص بهم.

كما شدد على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

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