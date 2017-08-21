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عاطل يقتل طليقته قبل زواجها من أخر بعين شمس

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مصراوي Masrawy

عاطل يقتل طليقته قبل زواجها من أخر بعين شمس

01:52 م الإثنين 21 أغسطس 2017

عاطل يقتل طليقته قبل زواجها من أخر بعين شمس

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، لغز العثور على جثة ربة منزل مصابة بجرحين في البطن وبروز الأحشاء، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليقها .

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "هبه ر." 33 سنة، ربة منزل، داخل مسكنها، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين أن بها إصابات عبارة جرحين طعنتين بالبطن وبروز الأحشاء، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد منصور مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواعة "أسامة ح."34 سنة، فني الوميتال" طليق المجني عليها " والسابق اتهامه في3 قضايا، والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 28764 لسنة 2016م عين شمس.
عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بارتكاب الحادث.

وقرر بأنه نظرا لشكه في سلوك المجني عليها واعتقاده أنها على علاقة غير شرعية باخر يدعى " حسين س." 29 عامل مطبعه، فقرر التخلص منها وفى سبيل ذلك أعد سكين وتحصل على مفتاح الشقة سكنها من نجله " أدهم"، وتوجه فجر يوم الواقعة، وتمكن من دخول الشقة خلسة حيث شاهد المجني عليها بغرفة نومها فتعدى عليها بالسكين محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، وفر هاربا.

تم ضبط السلاح الأبيض " سكين " المستخدم في ارتكاب الواقعة بإرشاده.
باستدعاء " حسين س. " قرر بأنه تقدم لخطبة المجني عليها من والدها ونفي وجود علاقة غير شرعية بينهما.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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