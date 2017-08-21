صياد ينصب فخاً لزميله بسبب خلاف على أولوية الصيد بمنشأة القناطر

كتب- محمد شعبان:

ادعى صياد بمنشأة القناطر، إصابته بطلق ناري على يد زميله؛ بسبب خلاف على أولوية الصيد.

تلقى العقيد عمرو حافظ، مأمور قسم منشأة القناطر، إخطارا من مستشفى مبارك المركزي بوصول رضمان جمال 23 سنة، صياد، مصابا بادعاء طلق ناري بالفخذ الأيسر، وتحويله إلى مستشفى إمبابة العام.

بسؤال المصاب، أكد وقوع مشادة كلامية بينه وصياد يدعى "عبد المطلب"، 32 سنة، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها الأخير عيار ناري صوبه محدثا إصابته.

وكشفت تحريات العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، عدم صحة أقوال المصاب، وأنه أحدث إصابته مستخدما سيخ حديد مستعينا بنجل شقيقه الذي يعمل فرد أمن بمستشفى مصر الدولي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.