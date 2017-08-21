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ضبط سائق حفار تسبب في انفجار ماسورة غاز بالهرم

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق حفار تسبب في انفجار ماسورة غاز بالهرم

12:37 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط سائق حفار تسبب في انفجار ماسورة غاز بالهرم

كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات مباحث الهرم، تفاصيل الحريق الذي اندلع جراء انفجار ماسورة غاز بشارع محمد عاشور، أمس الأحد.

جهود المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، أكدت أن عاملاً يدعى سعيد محمد عبد السلام 50 سنة، قام بتحصيل 3 آلاف جنيه من 21 منزلاً بإجمالي 63 ألف جنيه؛ لتركيب مواسير المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وأنه استأجر حفارًا مقابل 3 آلاف جنيه، إلا أن قائده اصطدم بماسورة غاز انفجرت، ولاذ الأخير بالفرار.

وتمكن الرائد هاني عجلان، معاون مباحث قسم الهرم، من ضبط سائق الحفار جمال شعبان 28 سنة، الذي أقر بتسببه في الواقعة دون قصد.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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