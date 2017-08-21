مصرع طالب يمني صدمه "لمونة" بدراجته في بولاق الدكرور
مصرع طالب يمني صدمه "لمونة" بدراجته في بولاق الدكرور
12:26 م الإثنين 21 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
مصرع طالب يمني صدمه "لمونة" بدراجته في بولاق الدكرور
وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه أثناء سير وايد محمد مهدي 19 سنة، طالب يمني، بدائرة القسم، صدمته دارجة قيادة عاطل يدعى "لمونة" 18 سنة، مما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي وتوقف عضلة القلب.
تم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والدراجة.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.
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