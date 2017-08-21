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سيدة تشعل النار في شقتها بالمنيب بسبب معاكسة "ابن الجيران"

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مصراوي Masrawy

سيدة تشعل النار في شقتها بالمنيب بسبب معاكسة "ابن الجيران"

12:25 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:
توصلت تحريات مباحث الجيزة إلى ملابسات اندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة المنيب عقب نشوب مشاجرة بين 8 أشخاص.

جهود العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين ربة منزل تبلغ من العمر 45 سنة، و"أحمد لطفي"، سائق، 52 سنة؛ بسبب معاكسة نجل الأخير "م.ح.م"، عامل، 25 سنة، لابنة الأولى "هاجر"، 16 سنة.

واتهمت والدة الفتاة الطرف الثاني بإضرام النيران في شقتها، إلا أن المعاينة والتحريات كشفت كذبها، وأن أحد أبنائها أحضر بنزين وأضرموا النار في الشقة المكونة من غرفتين وصالة.

وبتطوير مناقشتها، أكدت أنها اختلقت الواقعة انتقاما من الطرف الثاني، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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