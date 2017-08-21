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ضبط هارب من 75 سنة سجن مختبئا داخل عشة بالعياط

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من 75 سنة سجن مختبئا داخل عشة بالعياط

12:24 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط هارب من 75 سنة سجن مختبئا داخل عشة بالعياط

كتب - محمد شعبان:
ألقت ضبط مباحث العياط، اليوم الإثنين، القبض على عاطل "هارب"، من أحكام قضائية أثناء اختبائه داخل عشة بقرية الرقة الغربية.

وكشفت جهود العميد عبد الحميد أبو الخير، مأمور قسم العياط، أن المتهم محمد عبد العزيز 32 سنة، هارب من 3 أحكام قضائية بالسجن المؤبد (سلاح ناري - خطف - سرقة بالإكراه).

وأمكن ضبط المتهم داخل العشة وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع، 5 طلقات، 10 جرامات هيروين، وسلاح أبيض.

كما تم ضبط "مصباح ع."، 27 سنة، هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مم، وطلقتين من ذات العيار.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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