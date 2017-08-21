إصابة مدير مكتب الأهرام بالفيوم ومصرع زوجته في حادث تصادم بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب مدير مكتب صحيفة الأهرام بالفيوم، ولقيت زوجته مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي.

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل اتجاه الفيوم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدم من الخلف بسيارة ملاكي قيادة أحمد كمال 32 سنة، مدير مكتب الأهرام فرع الفيوم، رفقة زوجته آية لطفي 28 سنة.

وأسفر الحادث عن إصابة مدير مكتب الأهرام، ووفاة زوجته متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي في المخ، إضافة إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة الملاكي.

وأمكن ضبط سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث، الذي اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.