انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى للمخابرات جنوبى اليمن

قال شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت فى الساعات الأولى من صباح الخميس بفضاء قريب من مبنى الأمن السياسى المخابرات العامة بمدينة زنجبار التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار كما لم تعقب عليه السلطات الرسمية وكان مصدر أمنى رفيع، قال فى وقت سابق اليوم أنه تم العثور على عبوة ناسفة مزروعة بسور مبنى الأمن السياسى المخابرات العامة فى مدينة الحوطة، بمحافظة لحج، جنوبى اليمن.

ويشهد اليمن سلسلة من الهجمات والاغتيالات بشكل متزايد، فيما يوجه مسئولون أمنيون أصابع الاتهام فى تنفيذ العشرات من تلك الهجمات إلى عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن والتى خاضت مع قوات الشرطة والجيش مواجهات عنيفة فى محافظات مثل أبين والبيضاء .

يذكر أن تنظيم القاعدة كان قد تمكن عام 2011 من السيطرة على محافظة أبين، إلى أن تمكن الجيش اليمنى، بالتعاون مع مقاتلى اللجان الشعبية، منتصف العام الماضى، من استعادة السيطرة على المحافظة، وإخراج مسلحى القاعدة منها.