أحدها وصلت لـ10 ملايين جنيه.. تعرف على تكاليف حفلات زفاف هؤلاء الفنانين

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قبل أيام قليلة احتفل الفنان "محمد أنور"، نجم مسرح مصر، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور من بينهم نجوم مسرح مصر حمدي المرغني ومصطفى خاطر وأوس أوس وويزو ومحمد إمام وماجد المصري وغيرهم. وأوضحت تقارير مؤخرًا أن الحفل تكلف 650 ألف جنيه، حيث بلغ حجز القاعة فقط 300 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للمأكولات بالحفل، و300 جنيه للمطربين الذين أحيوا الحفل.

فرح محمد أنور لم يكن الأول الذى تكلف مبالغ طائلة، ونرصد في التقرير التالي أبرز تكاليف زفاف هؤلاء المشاهير.

- إيمي سمير غانم وحسن الرداد

استحوذ فرح الثنائي إيمي سمير غانم وحسن الرداد عي اهتمام كبير من قبل الإعلام، بداية من إنكارهما وجود علاقة تجمعهما مرورًا بإعلان عقد القران وتفاصيل حفل الزفاف الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

دفع فضول الكثيرين التعرف على تفاصيل حفل الزفاف، وهو الحفل الذي أقيم في وقت العصر على البحر، وبالقرب من حمام السباحة في فندق موفينبيك الجونة تحديدًا، وأن الدعوة طلبت من الحضور أن يرتدوا فساتين كوكتيل لتناسب أجواء الحفل المقام على البحر، فأشارت بعض التقارير الصحفية أن تكلفة فستان زفاف إيمي فقط بلغت 80 ألف جنيه مصري، وتكلفة تسريحة شعرها وماكياجها بلغت 40 ألف جنيه، وبلغت تكاليف الفرح التي تقاسمها الفنان حسن الرداد مع الفنان سمير غانم 450 ألف جنيه.

- آيتن عامر

يساوي تقريبًا تكاليف فرح الفنانة إيمي سمير غانم نفس تكاليف فرح الفنانة آيتن عامر على مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، أقيم الحفل بفندق فيرمونت هيليوبليس ووصلت تكلفة الفرح إلى 450 ألف جنيه.

- سعيد طرابيك

بينما حفل زفاف الفنان الراحل سعيد طرابيك على الفنانة الصاعدة سارة طارق، الذي أثير حوله الكثير من الجدل، والذي شهد حضور عدد لا بأس به من نجوم الغناء الشعبي، ووصل لـ3000 جنيه.

- رانيا فريد شوقي

أيضًا الفنانة رانيا فريد شوقي احتفلت بحفل زفافها بأحد المطاعم بالقاهرة، واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء، لم تتعد تكلفة حفل العشاء 5 آلاف جنيه.

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- هيفاء وهبي

على الرغم من عدم الحضور الإعلامي، والاكتفاء فقط بالأصدقاء المقربين لم يمنعهم من التكاليف الباهظة، أشارت بعض التقارير الصحفية أن تكاليف حفل زفاف الفنانة هيفاء وهبي ورجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة وصل لـ10 ملايين دولار.

أقيم الحفل الضخم في العاصمة اللبنانية، وقيل إن فستان الزفاف من تصميم دار دولتشي وغابانا، وهو مرصع بالماس في نصفه الأعلى، ومليء بالكشاكش في نصفه الأسفل.

- نجل إسعاد يونس

اتجهت الأنظار أيضًا لفرح نجل الفنانة إسعاد يونس، الذي أقيم بلندن، وأحياه الفنان عمرو دياب ووصلت تكلفته لـ600 ألف جنيه مصري.

- نجل السبكي

وصلت تكاليف حفل زفاف نجل المنتج أحمد السبكي إلى مليون و300 ألف جنيه، وأقيم في فندق نايل ريتز كارلتون، في مايو الماضي، وأحياه عدد من الفنانين وهم محمد حماقي، عمرو دياب والراقصة صافيناز، كما حضره عدد كبير من النجوم.

- أوكا ومي كساب

تساوت تكاليف حفل زفاف الفنانة مي كساب وأوكا لما أنفق على حفل زفاف الممثّلة آيتن عامر ومحمد عز العرب، والفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد..