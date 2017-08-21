«زملكاوي» والزعيم سبب دخوله السينما.. معلومات لا تعرفها عن فتحي عبد الوهاب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لايعترف بفكرة الجري وراء بريق الشهرة ولاتؤرقه مسألة البطولة المطلقة، لكن ببراعته وسلاسة أدائه أصبح الكفة التى ترجح وتثقل ميزان أى عمل فني يشارك فيه، هو الفنان فتحي عبد الوهاب الذي تألق في المارثون الرمضاني الماضي بشخصية "هشام" مدرس الموسيقي في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، الذي يقع في حب طالبة تصغره سنًا ويدخل معاها في علاقة غير شرعية، وهو الأدوار الذي أشاد به عدد كبير من النقاد.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور عنه الكثير ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- ولد في 21 أغسطس 1971 ويبلغ من العمر 45 عامًا.

2- تخرج فى كلية التجارة، ولكن حبه للتمثيل جعله يدرس الآداب في قسم المسرح للتمثيل والإخراج ، وحصل بعدها أيضًا على دبلومة تذوق فني من "أكاديمية الفنون".

3- بدايته في عالم التمثيل بدأت من خلال مسرح الجامعة حتى جاءته فرصة المشاركه في إحدي مسرحيات الفنان محمد صبحي، ويقول عن تلك الفترة: "كان في إعلان نزل عايزين شباب وبنات جدد عشان فرقة في وقتها اسمها استوديو 80، كان عملها محمد صبحي ولنين الرملي فكانوا هيعملوا رواية لسة مش معروفة أي حاجة يعني فواحد صاحبي واحنا في رابعة تجارة عايز يروح فقالي قولتلوا يا عم لأ أنا مش عايز أبقى محترف وبتاع، أشتغل محاسب في بنك، فقدملي من غير مايقولي على أساس أشجعه يعني بس فاروحت وخلاص واتحطيت في أول سكة الاحتراف".

4- في 1995 كانت بدايته في دخول عالم السنيما مع الزعيم عادل إمام حيث أتته الفرصة للمشاركة بفيلم "طيور الظلام" وفي 1996 شارك معه أيضًا "بخيت وعديلة2"، وشارك في نفس العام بمسلسل "الوتد".

شاهد أيضا

5- يشجع نادي الزمالك، ويصف نفسه بغير المتعصب، مشيرا إلى أن تشجيعه للزمالك مختلف عن الآخرين، فلا توجد لديه كراهية لأندية بعينها، فهو مجرد متابع لفريقه.

6- نال فتحي عبد الوهاب، خلال مشواره الفني العديد من الجوائز، كان أبرزها جائزة "التميز" من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، وجائزة "أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "خلطة فوزية"، من المهرجان الدولي الثالث لفيلم "المرأة بسلا"، بالإضافة إلى جائزة "أحسن ممثل" عن فيلم "عصافير النيل"، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

7- يفضل دائمًا فتحي عبد الوهاب الابتعاد عن الإعلام، ويري أن مايربطه بالجمهور هو أعماله فقط، ودافع عن وجهه نظره خلال أحد حوارته الصحفية قائلًا: "الشهرة دي ليها علاقة بالشغل يبقى نتكلم في الشغل ووجهة نظري الشخصية مايعني الجمهور هو ما يقدم للجمهور بس وما لايقدم ليهم فاهو لايعنيهم".

8- متزوج ولديه ابن يدعي "عمر"، ولم يعرف كثيرون أن ثمة علاقة حب قوية تجمعه بزوجته ويقول عنها: "لا أستطيع الحياة من دون حب ولا أتخيل الزواج بفتاة لا أحبها، والحمد لله أيضاً أن قصة الحب الحقيقية في حياتي هي زوجتي، وأنا سعيد جداً معها لما بيننا من تفاهم متبادل في مختلف شؤون حياتنا، خصوصاً أن زوجتي متفهمة لطبيعة عملي وهو أمر مهم جداً في حياة أي فنان، وذلك تجنباً للمشاكل التي قد تحدث في ما بعد".

9- بعد دخوله عالم السوشيال ميديا أثار الكثير من الجدل بسبب بعض الصور "السيلفي"، التى ينشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"إنستجرام"، وعرضته للكثير من السخرية، ولكنه تقبل تلك السخرية بروح رياضية وقام بإعادة نشر بعض التعليقات عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، وكتب عليها: "أنا شايف ناس كتير مش عجباها الصور الأخيرة اللي نزلت علي الانستجرام، ولذلك قررت أعمل فوتو سيشن جديد".