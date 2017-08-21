٧٥ عاما على «المركزي للمحاسبات».. السيسي يحتفل ويكرم ويشيد بالدور الحيوي للجهاز

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بحضور ضيوف عرب ورؤساء سابقين للجهاز، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال الذى نظمه الجهاز المركزى للمحاسبات بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على إنشائه، وشاركه كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولة والعاملين بالجهاز.

كما شارك في الاحتفال رئيس ديوان المحاسبات بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، ورئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية النائب الثانى لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة.

قد استهل الرئيس زيارته لمقر الجهاز بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار، وجه خلالها التهنئة للشعب المصري وللجهاز المركزي للمحاسبات بقيادته وأعضائه بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على إنشاء الجهاز، مؤكدا محورية الدور الذى يقوم به منذ إنشائه في الرقابة على أموال الدولة والجهات التابعة لها.

أشاد الرئيس بالأثر الكبير لدور الجهاز في ضبط وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بالدولة وضمان حُسن إدارة الإيرادات والمصروفات العامة، معربا عن خالص تمنياته لهذه المؤسسة المصرية الوطنية وقياداتها والعاملين بها بدوام التوفيق والنجاح، داعيا إياهم إلى مواصلة الجهد والعمل المخلص من أجل رفعة وتقدم مصر.

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وعُرض في بداية الاحتفال فيلم وثائقي عن الجهاز المركزى للمحاسبات ودوره التاريخى، ثم ألقى المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز كلمة استعرض خلالها دور الجهاز في ترشيد السياسات المالية بالدولة ومكافحة الفساد وكشف المخالفات ومتابعة المشروعات الكبرى، مؤكدا أن الدعم الذى قدمته الدولة وإعادة الاعتبار لقيمة الرقابة والمساءلة أسهما في تفعيل الدور الإيجابى للجهاز وللممارسة الرقابية.

وقد قدم المستشار هشام بدوى في نهاية كلمته درع الجهاز المركزى للمحاسبات إلى الرئيس بهذه المناسبة.

كما ألقى الدكتور حارب العميمى، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات ورئيس الجهاز التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية كلمة، أعرب خلالها عن أهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية في المحافظة على ممتلكات الشعوب، مشيرا إلى أن العمل الرقابى أصبح يشغل حيزا كبيرا على المستوى الوطنى والدولى، نظرا لما يسهم به في رفع أداء الحكومات وحسن توظيف المخصصات المالية بما ينعكس على تحسن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للشعب.

كما أشاد رئيس ديوان المحاسبة الإماراتى بالعلاقات المصرية الإماراتية، وخصوصية العلاقات بين الجهاز المركزى للمحاسبات المصري ونظيره الإماراتى، مشيرا إلى ما قدمه أبناء الشعب المصرى من دعم ومشاركة لمؤسسات القطاع الحكومى بدولة الإمارات فى مختلف مراحل الخطط التنموية التي نفذتها.

وفى ختام الحفل، قام الرئيس بتكريم عدد من العاملين السابقين بالجهاز المركزى للمحاسبات ومنحهم وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى.